Il «Justice League» di Zack Snyder vs la versione di Joss Whedon, tutte le differenze (Di martedì 9 marzo 2021) La storia della produzione di Justice League meriterebbe un documentario o anche una ricostruzione cronologica che ripercorra cosa è successo sui set. Zack Snyder aveva una visione particolare di ciò che voleva dal film, tuttavia la Warner Bros. voleva una versione più leggera del prodotto. Quando la figlia del regista è venuta a mancare, l'uomo ha deciso di ritirarsi perché «non voleva combattere» contro i produttori o occuparsi della faccenda in un momento così complicato della sua vita. Fu allora che il veterano degli Avengers Joss Whedon arrivò per assumere il ruolo di regista, poi tutto iniziò a cambiare. Insieme ai produttori dell'opera, il regista ha deciso di "salvare" la produzione eliminando gran parte della visione di Snyder e integrando ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 marzo 2021) La storia della produzione dimeriterebbe un documentario o anche una ricostruzione cronologica che ripercorra cosa è successo sui set.aveva una visione particolare di ciò che voleva dal film, tuttavia la Warner Bros. voleva unapiù leggera del prodotto. Quando la figlia del regista è venuta a mancare, l'uomo ha deciso di ritirarsi perché «non voleva combattere» contro i produttori o occuparsi della faccenda in un momento così complicato della sua vita. Fu allora che il veterano degli Avengersarrivò per assumere il ruolo di regista, poi tutto iniziò a cambiare. Insieme ai produttori dell'opera, il regista ha deciso di "salvare" la produzione eliminando gran parte della visione die integrando ...

