Giulia, ecco chi è la fidanzata di Ghemon (Di martedì 9 marzo 2021) Ghemon, concorrente a Sanremo 2021 con il brano Momento Perfetto, è fidanzato da anni. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla donna che ha conquistato il cuore di uno dei più raffinati cantanti del panorama italiano. Chi è Giulia Diana, la fidanzata di Ghemon La fidanzata di Ghemon si chiama Giulia Diana. Nata a Latina ma legatissima a Napoli (nella bio del suo profilo Instagram si definisce "naturalizzata napoletana", è manager nel campo dell'organizzazione degli eventi. Appassionata di tatuaggi – uno è dedicato al compagno – è vegana e autrice del blog SEITANfoFICA. La sua relazione con Ghemon dura da diversi anni. Come rivelato dal cantante stesso nel corso di un'intervista a Vanity Fair nel 2018, lui e Giulia sono stati amici per anni prima di diventare una coppia.

