Filippo Fuccillo in radio con il brano “Confini”

(Di martedì 9 marzo 2021) “” è il nuovo singolo dell’interprete: ilè in rotazionefonica e sulle piattaforme digitali Disponibile in tutti gli store online ed è anche in promozione, nuovo singolo di, interprete pisano noto per la partecipazione a The Voice of Italy.è unintenso che, a tratti,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Fuccillo

Corriere Nazionale

E' da oggi disponibile in tutti gli store online ed è anche in promozione radio CONFINI, nuovo singolo di, interprete pisano noto per la partecipazione a The Voice of Italy. Confini è un brano intenso che, a tratti, rievoca le belle atmosfere dei magici pezzi di Mango. Un brano che ha ...CALCINAIA - E' da oggi disponibile in tutti gli store online ed è anche in promozione radio "Confini", il nuovo singolo di, interprete di Fornacette noto per la partecipazione a The Voice of Italy nel 2019. "Confini è un brano intenso che, a tratti, rievoca le belle atmosfere dei magici pezzi di Mango. ...