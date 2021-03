Elisabetta Gregoraci con Leonardo DiCaprio, la foto fa il giro del web (Di martedì 9 marzo 2021) Spunta sul web una vecchia foto di Elisabetta Gregoraci insieme a Leonardo DiCaprio, ma cosa ci fanno i due insieme? l’indiscrezione Elisabetta Gregoraci, nonostante il Gf Vip si è concluso da più di una settimana, continua a far parlare di se. La showgirl mentre si trovava nella casa ha rivelato moltissimi scoop inaspettati, come ben sappiamo Elisabetta è una persona molto riservata e per questo motivo molte sue questioni personali sono sempre rimaste al di fuori dei riflettori. Ma probabilmente durante la sua esperienza nella casa del Gf Vip, anche grazie all’aiuto dei suoi compagni, è riuscita ad aprirsi e farsi conoscere dai telespettatori per la persona reale che è, tanto da riuscire ad ottenere un grandissimo seguito sui ... Leggi su formatonews (Di martedì 9 marzo 2021) Spunta sul web una vecchiadiinsieme a, ma cosa ci fanno i due insieme? l’indiscrezione, nonostante il Gf Vip si è concluso da più di una settimana, continua a far parlare di se. La showgirl mentre si trovava nella casa ha rivelato moltissimi scoop inaspettati, come ben sappiamoè una persona molto riservata e per questo motivo molte sue questioni personali sono sempre rimaste al di fuori dei riflettori. Ma probabilmente durante la sua esperienza nella casa del Gf Vip, anche grazie all’aiuto dei suoi compagni, è riuscita ad aprirsi e farsi conoscere dai telespettatori per la persona reale che è, tanto da riuscire ad ottenere un grandissimo seguito sui ...

