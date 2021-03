“Edith non esiste più”: l’ultimo messaggio della donna che ha ucciso la figlia di 2 anni a Cisliano (Di martedì 9 marzo 2021) “Edith non esiste più”: è il messaggio mandato all’ex marito dalla donna di 41 anni che questa notte è stata trovata dai carabinieri nella sua casa di Cisliano, nel Milanese, ferita e priva di sensi con accanto il corpo senza vita della figlia di due anni. Ora è ricoverata in ospedale a Magenta. Si attende l’autopsia per fare luce sulle cause della morte della bimba: l’ipotesi degli investigatori è che possa essere stata soffocata. Un ultimo messaggio all’ex marito per dirgli che “Edith non esiste più”. Poi la corsa disperata dei carabinieri, entrati dalla finestra nella speranza di poter salvare la bimba di due anni. Ma nella casa di ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 9 marzo 2021) “nonpiù”: è ilmandato all’ex marito dalladi 41che questa notte è stata trovata dai carabinieri nella sua casa di, nel Milanese, ferita e priva di sensi con accanto il corpo senza vitadi due. Ora è ricoverata in ospedale a Magenta. Si attende l’autopsia per fare luce sulle causemortebimba: l’ipotesi degli investigatori è che possa essere stata soffocata. Un ultimoall’ex marito per dirgli che “nonpiù”. Poi la corsa disperata dei carabinieri, entrati dalla finestra nella speranza di poter salvare la bimba di due. Ma nella casa di ...

Advertising

women_toponymy : - QuotidianPost : “Edith non c’è più.” Gli sfoghi sui social della mamma milanese poche ore prima - eErgaOmnes : RT @MarcoFIORelly: Uccide la figlia e poi avvisa il marito: 'Edith non esiste più' Troppe le richieste di aiuto inascoltate. È ora di pren… - pitmun : RT @MarcoFIORelly: Uccide la figlia e poi avvisa il marito: 'Edith non esiste più' Troppe le richieste di aiuto inascoltate. È ora di pren… - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Non puoi restare nelle sue mani» Per gli inquirenti la piccola Edith uccisa per vende... -