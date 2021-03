"Ci è o ci fa?". Ora si capisce tutto: Paolo Bonolis, ciò che non aveva mai rivelato su Luca Laurenti. "Nella sua vita..." (Di martedì 9 marzo 2021) Sono di nuovo insieme sul piccolo schermo: Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono tornati su Canale 5 con Avanti un altro l'8 marzo. I due sono molto affiatati, e non solo in tv. “Lui è The dark side of the moon. Molti pensano ma c' è o ce fa? C'è – ha detto Bonolis riferendosi al suo storico compagno di avventura in un'intervista al Messaggero -. Legge la vita diversamente da noi: mi snellisce la vita con l'imprevedibilità. Io non so mai cosa fa. È la mia via di fuga, Luca”. Il conduttore televisivo, poi, ha parlato anche del Festival di Sanremo che si è concluso pochi giorni fa. Anche lui, infatti, ha presentato la celebre kermesse per ben due volte, nel 2005 e nel 2009. “Non sono un così grande esperto di musica. Anche se nel 2005 pensavo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Sono di nuovo insieme sul piccolo schermo:sono tornati su Canale 5 con Avanti un altro l'8 marzo. I due sono molto affiatati, e non solo in tv. “Lui è The dark side of the moon. Molti pensano ma c' è o ce fa? C'è – ha dettoriferendosi al suo storico compagno di avventura in un'intervista al Messaggero -. Legge ladiversamente da noi: mi snellisce lacon l'imprevedibilità. Io non so mai cosa fa. È la mia via di fuga,”. Il conduttore televisivo, poi, ha parlato anche del Festival di Sanremo che si è concluso pochi giorni fa. Anche lui, infatti, ha presentato la celebre kermesse per ben due volte, nel 2005 e nel 2009. “Non sono un così grande esperto di musica. Anche se nel 2005 pensavo ...

Advertising

antoniospadaro : Immagini impensabili poco tempo fa. Ecco #PapaFrancesco in una chiesa che era stata distrutta e bruciata dall’Isis… - stanzaselvaggia : Ma il Salvini che ora chiede di comprare qualsiasi vaccino e di sbrigarci a vaccinar è lo stesso Salvini che fino a… - fattoquotidiano : A VOLTE RITORNANO Comunali a Roma: Gasparri fa comizi in coppia con Tredicine, pregiudicato per Mondo di Mezzo. La… - messiest_head : RT @wesstxide: QUESTA ERA UNA CAMPAGNA APERTA UN MESE FA MA È PEGGIORATO TUTTO, MAMMA È STATA RICOVERATA PER COVID STAVA PER MORIRE ORA È A… - DiegoDeSilva3 : Care @LeFrecce è mai possibile che sui vostri treni internet non funzioni mai? Sono sul 9560 già da un’ora e non c’… -