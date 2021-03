Champions, la Juve vince 3-2 ma il Porto passa ai supplementari (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Juventus batte 3-2 ai tempi supplementari il Porto ma non riesce a rimontare l'1-2 dell'andata e viene eliminata come nella passata stagione agli ottavi di Champions League. Nel primo tempo meglio i Portoghesi, che passano con il rigore di Sergio Oliveira (19'). A inizio ripresa Chiesa pareggia (49') e gli ospiti rimangono in 10 per l'espulsione di Taremi. L'esterno fa 2-1 al 63', poi all'overtime Sergio Oliveira (115') e Rabiot (117'). Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lantus batte 3-2 ai tempiilma non riesce a rimontare l'1-2 dell'andata e viene eliminata come nellata stagione agli ottavi diLeague. Nel primo tempo meglio ighesi, cheno con il rigore di Sergio Oliveira (19'). A inizio ripresa Chiesa pareggia (49') e gli ospiti rimangono in 10 per l'espulsione di Taremi. L'esterno fa 2-1 al 63', poi all'overtime Sergio Oliveira (115') e Rabiot (117').

