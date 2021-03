Cementir | conti 2020 | utile cresce del 22% Dividendo di 0 | 14 euro

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) –Holding, società del Gruppo Caltagirone, ha chiuso ilcon ricavi al record storico di 1.224,8 milioni di, in crescita del 1,1% rispetto al 2019, un margine operativo lordo a 263,7 milioni di(invariato rispetto al 2019) e unnetto di gruppo in crescita del 22,1% a 102 milioni (83,6 milioni nel 2019). Il CdA ha approvato oggi il bilancio. L’indebitamento finanziario netto è in diminuzione a 122,2 milioni di(239,6 milioni dial 31 dicembre 2019). Il CdA ha proposto la distribuzione di unda 0,14per azione in linea con l’anno precedente. “Nonostante la grave pandemia, nel corso delil gruppo ha mostrato una notevole ...

Holding ha confermato stime finanziarie per il 2021 diffuse a inizio febbraio. Nel esercizio in corso il management prevede di raggiungere ricavi consolidati per circa 1,3 miliardi di euro, ...Holding , società del Gruppo Caltagirone, ha chiuso il 2020 con ricavi al record storico di 1.224,8 milioni di euro , in crescita del 1,1% rispetto al 2019, un margine operativo lordo a 263,7 ...(Teleborsa) – Cementir Holding, società del Gruppo Caltagirone, ha chiuso il 2020 con ricavi al record storico di 1.224,8 milioni di euro, in crescita del 1,1% rispetto al 2019, un margine ...Dopo le recenti fibrillazioni attese per la riunione di politica monetaria della Banca centrale europea di giovedì e per le ...