Cattinara (Trieste) – Trovato cadavere: le piste portano a un clochard morto qualche settimana fa

Il corpo potrebbe appartenere ad un cittadino di nazionalità serba senza fissa dimora. A ritrovarlo alcuni operai in pausa pranzo nel parcheggio del supermercato Crai di strada di Fiume a Trieste. Vicino a lui alcuni documenti Il cadavere riTrovato nell'area boschiva nei pressi del parcheggio del supermercato Crai di Cattinara potrebbe appartenere ad un cittadino

