Caos Sambenedettese | Maxi Lopez tuona | “Situazione pesante e poco chiara”

Leggi su mediagol

(Di martedì 9 marzo 2021) Proseguono le polemiche in casa.Clima teso in casa: nonostante la vittoria maturata contro l'Arezzo, arrivata dopo 7 gare senza successi, i problemi extra-calcistici del club marchigiano catalizzano ancora l'attenzione di tutto l'ambiente. Continua infatti a tenere banco la questione relativa al ritardo della società sul pagamento degli stipendi, sulla quale anche il capitano, si è soffermato pubblicando un lungo messaggio tramite le proprie "Instagrama Stories".“Sono orgoglioso di essere il capitano della Samb, e di un gruppo di calciatori che sta dimostrando l’attaccamento alla maglia con spirito di sacrificio e dedizione unica. Ma proprio in quanto capitano mi corre l’obbligo di evidenziare le difficoltà e la poca chiarezza che il Club sta vivendo in questo momento e come ...