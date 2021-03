Calcio Napoli, perfettamente riuscita l’operazione di Ghoulam: “Tornerà come prima, carriera non a rischio” (Di martedì 9 marzo 2021) Il professor Pierpaolo Mariani, primario di ortopedia della clinica di Villa Stuart, ha tranquillizzato i tifosi del Calcio Napoli dopo l’intervento subito dal difensore algerino. come da programma, Faouzi Ghoulam ieri pomeriggio e’ stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione Leggi su 2anews (Di martedì 9 marzo 2021) Il professor Pierpaolo Mariani,rio di ortopedia della clinica di Villa Stuart, ha tranquillizzato i tifosi deldopo l’intervento subito dal difensore algerino.da programma, Faouziieri pomeriggio e’ stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione

Advertising

ZZiliani : La cosa buffa del calcio col verme made in Italy è che #Orsato combina quel che combina in #InterJuve e non incroci… - MatteoPedrosi : La Lega non rinvia #LazioTorino, nonostante la comunicazione dell'Asl che vieta al Toro di partire e nonostante il… - CorSport : #Insigne furioso con il #Napoli: 'Squadra di m...' ?? - Gazzetta_it : Un miracolato, il pupillo di #Ronaldo il Fenomeno e...: gli 'scugnizzi' che hanno lasciato #Napoli e sono esplosi… - PeDiDom : @sscnapoli @GhoulamFaouzi Faouzi, grande campione. Giocatore a vita del Calcio Napoli. -