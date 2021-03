“Basta! Vanno a fare la pipì”. Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5 c’è il vero caos e sbotta in piena diretta (Di martedì 9 marzo 2021) Situazione incandescente a ‘Pomeriggio Cinque’. Nella nuova puntata andata in onda il 9 marzo la tensione si è alzata alle stelle e non è stato affatto facile per la conduttrice mantenere la calma. Barbara D’Urso è apparsa molto contrariata da ciò che stava succedendo in studio e l’ha fatto notare a gran voce. Nella puntata dell’8 marzo aveva invece detto la sua su un episodio accaduto, o meglio non accaduto, a Sanremo 2021. Infatti, non c’è stato il ricordo del suo amico Stefano D’Orazio. Barbarella aveva dunque commentato: “Come sapete mi legava e mi lega una profondissima amicizia da fratello a sorella con Stefano D’Orazio. Anch’io ci sono rimasta molto male che non sia stato ricordato”. Ha comunque promesso che non si fermerà qui, infatti nelle prossime puntate continuerà a parlare di questo tema. Stavolta non è stata però la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Situazione incandescente a ‘Cinque’. Nella nuova puntata andata in onda il 9 marzo la tensione si è alzata alle stelle e non è stato affatto facile per la conduttrice mantenere la calma.è apparsa molto contrariata da ciò che stava succedendo in studio e l’ha fatto notare a gran voce. Nella puntata dell’8 marzo aveva invece detto la sua su un episodio accaduto, o meglio non accaduto, a Sanremo 2021. Infatti, non c’è stato il ricordo del suo amico Stefano D’Orazio. Barbarella aveva dunque commentato: “Come sapete mi legava e mi lega una profondissima amicizia da fratello a sorella con Stefano D’Orazio. Anch’io ci sono rimasta molto male che non sia stato ricordato”. Ha comunque promesso che non si fermerà qui, infatti nelle prossime puntate continuerà a parlare di questo tema. Stavolta non è stata però la ...

