Barcellona, De Jong: «Mancherà Neymar? Meglio per noi» (Di martedì 9 marzo 2021) Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, parla alla vigilia della sfida contro il PSG in Champions League: ecco le sue parole Frenkie De Jong parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il PSG: obiettivo ribaltare l’1-4 dell’andata. RITORNO CON IL PSG – «L’obbiettivo deve essere sempre quello di qualificarsi. Andremo a gareggiare e vedremo come andrà. Siamo sempre uniti. Ultimamente stiamo ottenendo buoni risultati e siamo uniti come squadra. Lo si vede in partite come il Siviglia. Siamo insieme e andremo a vincere e competere. Non so se l’1-4 è stato giusto ma abbiamo giocato male quella partita e daremo al Barcellona una buona immagine e gareggeremo, come ho già detto più volte». ASSENZA Neymar – «Per me è uno dei migliori al mondo e quando non è disponibile a giocare, per noi è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Frenkie De, centrocampista del, parla alla vigilia della sfida contro il PSG in Champions League: ecco le sue parole Frenkie Deparla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il PSG: obiettivo ribaltare l’1-4 dell’andata. RITORNO CON IL PSG – «L’obbiettivo deve essere sempre quello di qualificarsi. Andremo a gareggiare e vedremo come andrà. Siamo sempre uniti. Ultimamente stiamo ottenendo buoni risultati e siamo uniti come squadra. Lo si vede in partite come il Siviglia. Siamo insieme e andremo a vincere e competere. Non so se l’1-4 è stato giusto ma abbiamo giocato male quella partita e daremo aluna buona immagine e gareggeremo, come ho già detto più volte». ASSENZA– «Per me è uno dei migliori al mondo e quando non è disponibile a giocare, per noi è ...

