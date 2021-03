Ancora un Montalbano da record: oltre 9 milioni di spettatori per 'Il metodo Catalanotti' (Di martedì 9 marzo 2021) Ancora un record per Il Commissario Montalbano con Nicola Zingaretti andato in onda ieri sera su Rai 1 alle 21.25, con il nuovo film Il metodo Catalanotti, l’ultimo della fortunata fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. A seguire il fortunato film tv prodotto da Palomar con Rai fiction, con la regia di Nicola Zingaretti e Greta Scarano 9 milioni 16 mila telespettatori con il 38.4% cento di share. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021)unper Il Commissariocon Nicola Zingaretti andato in onda ieri sera su Rai 1 alle 21.25, con il nuovo film Il, l’ultimo della fortunata fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. A seguire il fortunato film tv prodotto da Palomar con Rai fiction, con la regia di Nicola Zingaretti e Greta Scarano 916 mila telecon il 38.4% cento di share.

