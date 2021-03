Amsterdam: festa in discoteca come esperimento Covid (Di martedì 9 marzo 2021) Ad Amsterdam organizzata serata allo Ziggo Dome con oltre 1.300 ospiti, tutti testati all’ingresso e risultati negativi al Coronavirus Amsterdam torna a ballare in discoteca. Il primo esperimento è andato in scena sabato 6 marzo, con il tutto esaurito allo Ziggo Dome di Amsterdam. In uno dei più grandi locali d’Europa è quasi sembrato di essere tornati all’era pre-Covid. Oltre 1.300 ospiti, tutti testati all’ingresso e risultati negativi al coronavirus, si sono ritrovati per quattro ore nell’enorme sala al coperto. esperimento sulle regole anti contagio Per la serata allo Ziggo di Amsterdam, uno degli otto eventi di prova previsti nei Paesi Bassi, si sono prenotate oltre 100mila persone, con i biglietti che sono andati esauriti nel giro ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) Adorganizzata serata allo Ziggo Dome con oltre 1.300 ospiti, tutti testati all’ingresso e risultati negativi al Coronavirustorna a ballare in. Il primoè andato in scena sabato 6 marzo, con il tutto esaurito allo Ziggo Dome di. In uno dei più grandi locali d’Europa è quasi sembrato di essere tornati all’era pre-. Oltre 1.300 ospiti, tutti testati all’ingresso e risultati negativi al coronavirus, si sono ritrovati per quattro ore nell’enorme sala al coperto.sulle regole anti contagio Per la serata allo Ziggo di, uno degli otto eventi di prova previsti nei Paesi Bassi, si sono prenotate oltre 100mila persone, con i biglietti che sono andati esauriti nel giro ...

