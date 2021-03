Xbox | l' acquisizione di Bethesda è ufficialmente ' andata a buon fine'

(Di lunedì 8 marzo 2021) Aggiornamento (08/03): In queste ore è arrivata anche l'approvazione dell'Unione Europea, un ulteriore tassello di un'che dopo le conferme del weekend era sostanzialmente già realtà al 100%. Come sottolineato anche dai colleghi di The Verge, questapermette alla famigliaGame Studios di portare la cifra dei team first party a 23. Ovviamente la quantità non è tutto ma l'aggiunta di team di assoluto valore comeSoftworks (nonostante gli ultimi anni difficili), Arkane Studios, Machine Games, id Software e Tango Gameworks, anche la qualità avrà un boost sicuramente importante. Sulla carta gliGame Studios sono una potenza innegabile ma nei prossimi mesi e anni bisognerà dimostrare questa potenza con la cosa che conta più di mille parole e nomi altisonanti: i ...

... che anticipa l'arrivo di uno show di presentazione di Bethesda postvolto a fare il punto della situazione, per chiarire i dubbi dei fan sui lavori in corso, le esclusive, il loro ......come la più importante operazione didegli ultimi dieci anni, almeno nel mondo dei videogiochi. Stando a Grubb, Bethesda sarà al centro di un particolare show organizzato dadove ...L'Unione Europea ha finalmente approvato l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft per circa 7,5 miliardi di dollari.L'Unione Europea non si opporrà all'acquisizione: era uno degli ultimi step necessari per l'annuncio della fusione di Bethesda e Microsoft.