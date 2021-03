Wall Street positiva in avvio di settimana (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – avvio di settimana in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall’andamento prudente dei future sugli indici a stelle e strisce. Il mercato statunitense guarda al via libera, arrivato nel fine settimana, del Senato USA al pacchetto di rilancio d 1.900 miliardi di dollari. A questo punto attende il voto finale della Camera che dovrebbe dare l’ok definitivo alla proposta di legge alla fine della settimana. La notizia dell’assist all’economia americana è vista positivamente, ma una maggiore crescita vuol dire anche più inflazione e i mercati americani continuano a tenere sotto controllo i rendimenti dei bond che potrebbero salire ancora se la ripresa sarà forte. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta mettendo a segno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) –diin cauto rialzo per la borsa di, come peraltro attesa, anticipata dall’andamento prudente dei future sugli indici a stelle e strisce. Il mercato statunitense guarda al via libera, arrivato nel fine, del Senato USA al pacchetto di rilancio d 1.900 miliardi di dollari. A questo punto attende il voto finale della Camera che dovrebbe dare l’ok definitivo alla proposta di legge alla fine della. La notizia dell’assist all’economia americana è vistamente, ma una maggiore crescita vuol dire anche più inflazione e i mercati americani continuano a tenere sotto controllo i rendimenti dei bond che potrebbero salire ancora se la ripresa sarà forte. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta mettendo a segno ...

