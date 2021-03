Vellutata di fave e cicoria 40 Kcal | La ricetta ottima per chi è a dieta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 marzo 2021) La purea diè unaricca di proteine vegetali e con un ottimo potere saziante grazie al contenuto di fibre. Grazie alla quantità di proteine, fibre, vitamina A, del gruppo B, C, E, K, PP e sali minerali, lehanno un’azione di drenaggio dell’apparato urinario, favoriscono il benessere dell’intestino e permettono l’eliminazione delle tossine. La purea diper chi è a dieta, visto il contenuto ridotto di calorie: 41 cal per 100 gr. Laè una verdura ipocalorica, depurativa e rinfrescante da portare in tavola. Ecco come preparare questo piatto di purea didelizioso e nutriente. ingredienti (per 3 persone) 300 gr di2 patate medie 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 100 gr di ...