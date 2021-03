Vaccini, il ministero dà il via libera ad AstraZeneca per gli over 65 (Di lunedì 8 marzo 2021) Via libera del ministero della Salute all’utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età, esclusi però i soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie. Lo prevede la circolare “Utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE AstraZeneca nei soggetti di età superiore ai 65 anni” firmata dal direttore della Prevenzione del ministero Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 8 marzo 2021) Viadeldella Salute all’utilizzo del vaccino anti-Covid dianche nei soggetti sopra i 65 anni di età, esclusi però i soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie. Lo prevede la circolare “Utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINEnei soggetti di età superiore ai 65 anni” firmata dal direttore della Prevenzione del

