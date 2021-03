Tomb Raider Definitive Surviror Trilogy: il titolo spunta in una lista dello store di Xbox (Di lunedì 8 marzo 2021) Nelle ultime ore il titolo Tomb Raider Definitive Surviror Trilogy è apparso in una lista di giochi presto disponibili su Xbox Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix hanno, detto e fatto, collettivamente molto per riuscire reinventare e riavviare la famosa serie di Tomb Raider con la trilogia di giochi rilasciati negli ultimi anni. Sebbene i fan siano senza dubbio curiosi di sapere cosa riserva il futuro a Lara Croft, sembra che prima di tutto avremo la possibilità di rivisitare il passato recente dell’archeologa videoludica per eccellenza. nelle ultime ore è spuntato, infatti, tra i prossimi titoli disponibili sull’Xbox store anche un misterioso ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 marzo 2021) Nelle ultime ore ilè apparso in unadi giochi presto disponibili suCrystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix hanno, detto e fatto, collettivamente molto per riuscire reinventare e riavviare la famosa serie dicon la trilogia di giochi rilasciati negli ultimi anni. Sebbene i fan siano senza dubbio curiosi di sapere cosa riserva il futuro a Lara Croft, sembra che prima di tutto avremo la possibilità di rivisitare il passato recente dell’archeologa videoludica per eccellenza. nelle ultime ore èto, infatti, tra i prossimi titoli disponibili sull’anche un misterioso ...

