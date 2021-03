‘Striscia la Notizia’, Gerry Scotti torna con Francesca Manzini: “Su di me ha un effetto benefico” (Di lunedì 8 marzo 2021) 8 marzo 2021 – torna stasera a Striscia la notizia, Gerry Scotti, dopo un anno di assenza. Dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, l’amatissimo conduttore Mediaset farà coppia con la nota imitatrice Francesca Manzini. Il duo Scotti-Manzini resterà al timone di Striscia la notizia per tre settimane, fino al 27 marzo. “Mi fa sentire giovane”, dice Gerry Scotti della collega, contento di tornare al tg satirico per la sua undicesima edizione. >> “L’Isola dei Famosi” al via, cast completo: concorrenti, inviato, opinionisti La coppia Manzini-Scotti al timone del tg Per Francesca Manzini, il ritorno a Striscia ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 marzo 2021) 8 marzo 2021 –stasera a Striscia la notizia,, dopo un anno di assenza. Dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, l’amatissimo conduttore Mediaset farà coppia con la nota imitatrice. Il duoresterà al timone di Striscia la notizia per tre settimane, fino al 27 marzo. “Mi fa sentire giovane”, dicedella collega, contento dire al tg satirico per la sua undicesima edizione. >> “L’Isola dei Famosi” al via, cast completo: concorrenti, inviato, opinionisti La coppiaal timone del tg Per, il ritorno a Striscia ...

