Settima vittoria di fila per l'Inter, Atalanta battuta 1-0 (Di lunedì 8 marzo 2021) Alla squadra di Conte basta un goal di Škriniar nella ripresa per superare gli orobici e tornare a +6 sul Milan. battuta d'arresto in chiave Champions per i nerazzurri di Gasperini Leggi su rainews (Di lunedì 8 marzo 2021) Alla squadra di Conte basta un goal di Škriniar nella ripresa per superare gli orobici e tornare a +6 sul Milan.d'arresto in chiave Champions per i nerazzurri di Gasperini

Advertising

LucaBen80 : Non facciamo calcio spettacolo ma siamo consistenti e pratici ed a 12 giornate dalla fine mi basta e mi avanza. Set… - ImmersoNelnulla : Settima vittoria di fila. (milan, lazio, atalanta nel mezzo) Basta questo. #GIGANTI #INTERatalanta ?????????? - val_mastro : Settima vittoria consecutiva e primo posto consolidato. DAJE RAGAA ?????????? - sportal_it : Inter cinica, battuta anche l'Atalanta: settima vittoria di fila per Conte - MCalcioNews : Settima vittoria consecutiva in campionato per l'Inter. I nerazzurri tornano a +6 sul Milan battendo di misura L'At… -