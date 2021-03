PSG | Gueye | «Barcellona? Più preoccupato contro il Brest»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Idrissa, centrocampista del PSG, ha parlato in vista del match di Champions Leagueil: le sue dichiarazioni Idrissa, centrocampista del PSG, ha parlato in vista del match di Champions Leagueil. «Siamo pronti per ogni situazione, avevo più apprensione per la partitailperché a voltequeste squadre manca un po’ di concentrazione, mentresquadre come quella catalana tutti sono pronti, motivati e concentrati al 200%». Leggi su Calcionews24.com

Il centrocampista delIdrissaparla in conferenza stampa presentando il big match di Champions con il Barcellona: ' Il Barcellona? Siamo pronti per la partita, avevo più apprensione per la gara contro il Brest ...: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa;, Paredes; Sarabia, Verratti, Mbappè; Icardi. All. Pochettino BARCELLONA : Ter Stegen; Dest, Pique,, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, ...Idrissa Gueye, centrocampista del PSG, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Barcellona: le sue dichiarazioni ...La partita PSG - Barcellona del 10 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League ...