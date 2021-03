Principe di Riad compra un club francese | «Amo sport e soldi»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Amante delloe dei: è così che si definisce Abdullah bin Mosaad,saudita in procinto di diventare proprietario del Chateauroux,di seconda divisione. Per il 56enne milionario, membro della casa reale al-Saud, non si tratta del primo investimento del mondo del calcio. Fondatore di una delle più importanti industrie cartarie L'articolo

Tanto è bastato per riaccendere le polemiche scatenate dall'incontro dello scorso gennaio di Renzi acon ilereditario Mohammed bin Salman, accusato dall'intelligence americana di ...La mossa, annunciata a febbraio, altro non è che il tentativo delMohammed di trasformare, la capitale saudita un tempo assonnata, nel principale centro commerciale e finanziario per il ...Abdullah bin Mosaad è già proprietario di quattro diversi club calcistici, uno di questi milita in Premier League.Dopo anni di vantaggi fiscali, adesso le aziende con sede a Dubai o Abu Dhabi dovranno trasferire il quartier generale a Riad.