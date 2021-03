Potenza, 22 anziani di una Rsa morti per Covid. Il gip: “Fu una strage, erano una fonte di guadagno da spremere fino all’ultimo respiro vitale” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il 3 novembre 2020 la Basilicata contava appena 54 morti dall’inizio della pandemia, ben 22 erano anziani ospiti della casa di cura ribattezzata “Casa Covid”. Tutti deceduti in poco più di un mese, tra il 29 settembre e il 2 novembre. “Una vera e propria strage con pochi sopravvissuti”, si legge negli atti dell’inchiesta condotta da carabinieri del Nas di Potenza e coordinata dal procuratore Francesco Curcio, dall’aggiunto Maurizio Cardea e dal sostituto Anna Gloria Piccininni che hanno individuato come causa la “dissennata” gestione sanitaria dei ricoverati. In carcere, con l’accusa di omicidi colposi ed epidemia colposa, sono finiti Nicola Ramagnano, titolare della struttura, e Romina Varallo che di fatto gestiva uno dei plessi a Marsicovetere, in provincia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Il 3 novembre 2020 la Basilicata contava appena 54dall’inizio della pandemia, ben 22ospiti della casa di cura ribattezzata “Casa”. Tutti deceduti in poco più di un mese, tra il 29 settembre e il 2 novembre. “Una vera e propriacon pochi sopravvissuti”, si legge negli atti dell’inchiesta condotta da carabinieri del Nas die coordinata dal procuratore Francesco Curcio, dall’aggiunto Maurizio Cardea e dal sostituto Anna Gloria Piccininni che hanno individuato come causa la “dissennata” gestione sanitaria dei ricoverati. In carcere, con l’accusa di omicidi colposi ed epidemia colposa, sono finiti Nicola Ramagnano, titolare della struttura, e Romina Varallo che di fatto gestiva uno dei plessi a Marsicovetere, in provincia di ...

