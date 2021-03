Porto, Taremi: “Non ci interessa il pareggio, con la Juventus per vincere” (Di lunedì 8 marzo 2021) Giornata di vigilia in casa Porto, l'attaccante dei Dragoes Taremi ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con la Juventus, valevole per gli ottavi di Champions League: "vinceremo la partita, non ci interessano il pareggio o la sconfitta. Se ci pensiamo, abbiamo già perso in partenza. Abbiamo preparato una buona strategia e daremo tutto per uscire dal campo vittoriosi. Segnare o meno alla Juve di nuovo non mi interessa. Quello che mi importa è che vinca il Porto. Farò del mio meglio così come tutti i miei compagni. Sono convinto che sarà una grande partita, perché si affronteranno due squadre forti. È importante essere concentrati 90 minuti. Mi piace giocare in Champions League, così come a tutti i giocatori del mondo. Il mio passato? Non ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 marzo 2021) Giornata di vigilia in casa, l'attaccante dei Dragoesha parlato in conferenza stampa prima della sfida con la, valevole per gli ottavi di Champions League: "mo la partita, non cino ilo la sconfitta. Se ci pensiamo, abbiamo già perso in partenza. Abbiamo preparato una buona strategia e daremo tutto per uscire dal campo vittoriosi. Segnare o meno alla Juve di nuovo non mi. Quello che mi importa è che vinca il. Farò del mio meglio così come tutti i miei compagni. Sono convinto che sarà una grande partita, perché si affronteranno due squadre forti. È importante essere concentrati 90 minuti. Mi piace giocare in Champions League, così come a tutti i giocatori del mondo. Il mio passato? Non ...

