Paola Perego | il dolore per il tremendo lutto | “Ovunque tu sia ”

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha condiviso con i followers una parte importante e dolorosa della sua vita e il terribileche l’ha colpita. Ecco cosa ha scritto. La perdita di una persona cara è purtroppo un qualcosa che può colpire tutti e i nostri cari vip non ne sono di certo esenti, come tutti i dolori della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MrGioGio77 : Ospite della prima puntata di Avanti! Un Altro: Paola Perego. #avantiunaltro - infoitcultura : Simona Ventura ospite di Paola Perego: “Covid? Ero negativa giovedì” - __Giada : Ma c’è Paolo Vallesi: RIDATECIII LA TALPA Paola Perego ascolta il nostro appello ???????????? #Sanremo2021 - RC_MarcoHabbo : @Ri_Ghetto Ma Paola Perego che dice: ho visto.. Ma quando hanno fatto vedere le percentuali????? -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Perego

Lanostratv

... Adele Lotito, Roberta Maola, Daniela Monaci, Veronica Montanino, Laura Palmieri, Daniela, ... A parlarneGaglianone, Maria Serena Palieri, Lia Levi, Cristiana Di San Marzano, Alice Pasquini ......che collezionano artisti (visitabile in presenza fino al 2 maggio) il video di Daniela, ... fra gli altri, daGaglianone , Maria Serena Palieri e Lia Levi . Sui canali social del Teatro di ...Paola Perego ricorda il papà morto a causa del covid: "Ovunque tu sia, buon compleanno" E' scomparso nel periodo di Natale il papà di Paola Perego, morto ...A causa del Covid Simona Ventura non ha potuto partecipare alla finale del Festival Sanremo 2021. La conduttrice doveva salire sul palco come co-conduttrice di Amadeus, ma si è ritrovata a fare i cont ...