Non solo Covid. La mappa delle epidemie dimenticate (Di lunedì 8 marzo 2021) C'è un virus sconosciuto, con un indice di mortalità altissimo, che preoccupa il settore sanitario. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms) l'ha incluso tra i 10 più pericolosi e contagiosi al mondo, mentre i ricercatori sono in ansia per la minaccia di una prossima pandemia. Si chiama Nipah, ha registrato un indice di mortalità del 75% ed è presente in Asia e in Africa. Il primo caso di Nnipah è stato identificato nel 1998 in Malesia e a trasmetterlo è stato un maiale infettato. Nel 2004, c'è stato un focolaio in Bangladesh e i pazienti hanno contratto il virus tramite il succo di palma di datile contaminata dai pipistrelli. Recentemente c'è stato un pericoloso ritorno del virus Nipah in Cina, con un indice di mortalità del 75%, che rischia di diventare una nuova pandemia globale, secondo Jayasree K. Iyer, direttore esecutivo della Fondazione Access to Medicine ...

