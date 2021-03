Napoli, protesta dei tassisti al centro e in Tangenziale: chiedono ristori (Di lunedì 8 marzo 2021) Singolare protesta a Napoli dei tassisti. Un corteo di 150 auto bianche ha sfilato lungo le strade della città e lungo la Tangenziale. Disagi alla circolazione e rallentamenti al traffico cittadino ma nessun disordine. Napoli, corteo dei tassisti sfila per la città Il corteo è partito dall’aeroporto di Capodichino e ha raggiunto la sede della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Singolaredei. Un corteo di 150 auto bianche ha sfilato lungo le strade della città e lungo la. Disagi alla circolazione e rallentamenti al traffico cittadino ma nessun disordine., corteo deisfila per la città Il corteo è partito dall’aeroporto di Capodichino e ha raggiunto la sede della L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

