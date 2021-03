Memoria RAM DDR5: SK hynix comincia la produzione di massa (Di lunedì 8 marzo 2021) Il colosso dei seminconduttori SK hynix ha annunciato che comincerà la produzione di massa della Memoria RAM DDR5 dedicate ai dispositivi mobili (LPDDR5) ad elevate prestazioni come i sistemi IA integrati e gli smartphone da gaming A partire dalla secondo metà del 2021 cominceremo a vedere in commercio i primi prodotti basati su Memoria RAM DDR5 la quale dovrebbe garantire consumi più contenuti, ma prestazioni superiori. I primi lotti andranno alla pari con le più veloci DDR4 in commercio, ma successivamente il distacco sarà ben più mercati fino quasi a raddoppiare. Anche il settore dei dispositivi mobili come smartphone, ma anche chip per l’IoT e IA integrata potranno trarre beneficio da questa nuova ed efficientissima tecnologia che tra l’altro ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 marzo 2021) Il colosso dei seminconduttori SKha annunciato che comincerà ladidellaRAMdedicate ai dispositivi mobili (LP) ad elevate prestazioni come i sistemi IA integrati e gli smartphone da gaming A partire dalla secondo metà del 2021 cominceremo a vedere in commercio i primi prodotti basati suRAMla quale dovrebbe garantire consumi più contenuti, ma prestazioni superiori. I primi lotti andranno alla pari con le più veloci DDR4 in commercio, ma successivamente il distacco sarà ben più mercati fino quasi a raddoppiare. Anche il settore dei dispositivi mobili come smartphone, ma anche chip per l’IoT e IA integrata potranno trarre beneficio da questa nuova ed efficientissima tecnologia che tra l’altro ...

