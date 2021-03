"Mamma e papà li ho uccisi io" Adesso Benno confessa tutto (Di lunedì 8 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Benno Neumair, accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere dei genitori ha confessato. Lo comunica la procura con una nota Benno Neumair, il 30enne bolzanino accusato di aver ucciso i genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, avrebbe confessato il delitto. L'indiscrezione è stata confermata dalla procura di Bolzano con una nota diffusa a mezzo stampa. "Il giovane ha ammesso le sue responsabilità per la morte dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli", riferisce L'Adige.it. Il giovane si trova in carcere a Bolzano con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere dallo scorso 6 febbraio. Tag: giallo di Bolzano Luoghi: Bolzano ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Rosa ScognamiglioNeumair, accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere dei genitori hato. Lo comunica la procura con una notaNeumair, il 30enne bolzanino accusato di aver ucciso i genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, avrebbeto il delitto. L'indiscrezione è stata confermata dalla procura di Bolzano con una nota diffusa a mezzo stampa. "Il giovane ha ammesso le sue responsabilità per la morte dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli", riferisce L'Adige.it. Il giovane si trova in carcere a Bolzano con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere dallo scorso 6 febbraio. Tag: giallo di Bolzano Luoghi: Bolzano ...

