Lav-Locaut | da nord a sud 6 mezzi gratuiti per aiutare volontari Covid

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Labitalia) - Dopo un 2020 drammatico, continuano le difficoltà per gli animali e per chi si occupa di loro. Aumentano le richieste di aiuto per cibo e cure veterinarie, a causa della crisi economica che sta investendo persone, famiglie e rifugi, aggravata dalla pandemia in corso. In aggiunta a ciò, in molti ancora devono fare i conti con quarantene e limitazioni agli spostamenti, rese necessarie dalle misure di contrasto al-19. Per continuare a sostenere tutti coloro che si prendono cura degli animali, e non lasciare solo nessuno, Lav eo annunciano una nuova, speciale collaborazione che attraversa l'Italia: a Bologna, Oltrepo' Pavese, Cagliari, Bari, Vibo Valentia, Siracusa, idelle Sedi Locali Lav avranno a disposizione 6 autovetture, messe gratuitamente a disposizione dall'importante gruppo di ...