Juventus-Porto, Tacchinardi: “Serve la partita perfetta, Pirlo deve saperla leggere. Serie A? Nessuno molla” (Di lunedì 8 marzo 2021) Parla l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi.La ventiseiesima giornata di Serie A si concluderà questa sera con la supersfida in programma a San Siro tra Inter e Atalanta, mentre la Juventus di Andrea Pirlo ha già archiviato - per il momento - il discorso campionato, battendo di rimonta la Lazio di Simone Inzaghi, nel match disputato sabato sera allo "Stadium". Adesso la squadra bianconera è interamente proiettata alla gara interna in programma domani sera alle ore 21.00. all'"Allianz Stadium", contro il Porto, per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Del momento della Juventus e del campionato di Serie A, ha parlato Alessio Tacchinardi, nel corso del suo intervento ai microfoni del format ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Parla l'ex centrocampista della, Alessio.La ventiseiesima giornata diA si concluderà questa sera con la supersfida in programma a San Siro tra Inter e Atalanta, mentre ladi Andreaha già archiviato - per il momento - il discorso campionato, battendo di rimonta la Lazio di Simone Inzaghi, nel match disputato sabato sera allo "Stadium". Adesso la squadra bianconera è interamente proiettata alla gara interna in programma domani sera alle ore 21.00. all'"Allianz Stadium", contro il, per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Del momento dellae del campionato diA, ha parlato Alessio, nel corso del suo intervento ai microfoni del format ...

