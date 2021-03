Inter e altri sei club a Dal Pino: “Assegnare i diritti TV della Serie A. No ai fondi” (Di lunedì 8 marzo 2021) Lettera di alcuni club a Dal Pino per chiedere l’assegnazione dei diritti TV Sette club di Serie A, tra cui anche l’Inter, hanno inviato una lettera al presidente della Serie A, Paolo Dal Pino, all’ad De Servio e agli altri 13 club per chiedere di procedere con l’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021/2024. I club sottolineano “la necessità di procedere senza indugio all’assegnazione dei diritti audiovisivi per il territorio nazionale e per quello Internazionale”. Inoltre i club (oltre ai nerazzurri ci sono Atalanta, Fiorentina, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) aggiungono la minaccia di ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Lettera di alcunia Dalper chiedere l’assegnazione deiTV SettediA, tra cui anche l’, hanno inviato una lettera al presidenteA, Paolo Dal, all’ad De Servio e agli13per chiedere di procedere con l’assegnazione deiTV per il triennio 2021/2024. Isottolineano “la necessità di procedere senza indugio all’assegnazione deiaudiovisivi per il territorio nazionale e per quellonazionale”. Inoltre i(oltre ai nerazzurri ci sono Atalanta, Fiorentina, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) aggiungono la minaccia di ...

