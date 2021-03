Incidente a mezzo raccolta rifiuti | paura nella mattinata a Grottolella

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Durante ladi oggi otto marzo, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune diin via Vecchio Mulino, per unstradale che ha visto coinvolto unper ladifferenziata dei, il quale è finito fuori strada e si è ribaltato. Il veicolo, è stato recuperato e rimesso in carreggiata anche grazie all’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino, ed il conducente non ha subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

