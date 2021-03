Festa delle Donne 2021: ecco la programmazione speciale di Sky Cinema (Di lunedì 8 marzo 2021) Da lunedì 8 a venerdì 12 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, una programmazione dedicata sul canale Sky Cinema Collection - Women! Dall'8 marzo al 12 marzo, in occasione della Festa delle Donne 2021, Sky Cinema propone una programmazione tutta al femminile, disponibile sul canale dedicato Sky Cinema Collection - Women, con oltre 30 film e due prime visioni da non perdere: L'assistente della star e Non conosci Papicha. I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV all'interno della collezione WOMEN. Il ciclo, che racconta la vita di Donne coraggiose che con le loro battaglie hanno lasciato un segno nella storia inizia l'8 marzo, in prima serata, con L'assistente ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021) Da lunedì 8 a venerdì 12 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, unadedicata sul canale SkyCollection - Women! Dall'8 marzo al 12 marzo, in occasione della, Skypropone unatutta al femminile, disponibile sul canale dedicato SkyCollection - Women, con oltre 30 film e due prime visioni da non perdere: L'assistente della star e Non conosci Papicha. I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV all'interno della collezione WOMEN. Il ciclo, che racconta la vita dicoraggiose che con le loro battaglie hanno lasciato un segno nella storia inizia l'8 marzo, in prima serata, con L'assistente ...

