Deliveroo | perdita di 224 milioni di sterline nel 2020 Confermata IPO

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) –, società britannica di food delivery, ha annunciato che le transazioni sulla sua piattaforma sono aumentate del 64% nel, raggiungendo i 4,1 miliardi di, a causa del boom degli ordini a domicilio durante la pandemia. Tra i trend registrati ci sono anche l’aumento dei clienti attivi mensilmente e una spesa più elevata per ogni ordine, ha detto la società, confermando i piani per la sua quotazione sul London Stock Exchange. L’IPO diè una delle più attese del primo semestre 2021, con gli analisti che si aspettano una valutazione di circa 7 miliardi per la società fondata a Londra nel 2013.ha riportato i suoi ultimi risultati finanziari, insieme alla sua Expected Intention to Float (il documento con cui ha formalmente annunciato l’IPO), in una ...