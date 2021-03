Covid, quando mi vaccino? Il calcolatore di Sky svela la data (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sky, ti sorprende sempre”. Mai slogan pubblicitario fu più azzeccato. In questo caso la piattaforma televisiva che da anni ormai sta puntando verso altre fette di mercato, ha addirittura messo a punto un calcolatore che, dopo aver compilato alcuni campi di un form, ti schedula indicativamente la data del tuo tanto atteso vaccino. Con il modulo (creato in collaborazione con Quorum/Youtrend) vengono richieste l’appartenenza alle categorie professionali e la presenza di vulnerabilità sanitarie cruciali per collocare i cittadini nella “coda” complessiva della popolazione. Clicca qui per calcolare la data del tuo appuntamento… col vaccino! L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sky, ti sorprende sempre”. Mai slogan pubblicitario fu più azzeccato. In questo caso la piattaforma televisiva che da anni ormai sta puntando verso altre fette di mercato, ha addirittura messo a punto unche, dopo aver compilato alcuni campi di un form, ti schedula indicativamente ladel tuo tanto atteso. Con il modulo (creato in collaborazione con Quorum/Youtrend) vengono richieste l’appartenenza alle categorie professionali e la presenza di vulnerabilità sanitarie cruciali per collocare i cittadini nella “coda” complessiva della popolazione. Clicca qui per calcolare ladel tuo appuntamento… col! L'articolo proviene da Anteprima24.it.

