Covid, in Piemonte i numeri sono da zona rossa: superate le soglie critiche (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Coronavirus continua la sua corsa in Italia e specialmente in Piemonte: la regione ha numeri da zona rossa. I dati del monitoraggio da parte del Cts di ieri non sono incoraggianti: sono stati 20.765 nuovi casi quelli registrati nelle ultime 24 ore su 271.336 tamponi molecolari, per un tasso di positività del 7,6%, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

borghi_claudio : @p3r4zzett1 @ci_cinicamente La Lega ha sempre sostenuto questa posizione nelle sedi dove può sostenerla, ovvero que… - Frances35601317 : RT @alessandricci: Salve @HuffPostItalia. Spiegateci perché titolate che gli ospedali in Piemonte e in Campania sono 'al collasso', quando… - notiziepiemont : 11.014 vaccinati contro il #Covid19 in #Piemonte 7 marzo 2021. 6.997 ultraottantenni. Il torale è di 482.869 ( 82,3… - blu_sia : RT @_xenio_: Cure per covid a casa in Piemonte. Commentatore: 'dati di oggi (che non dà!): continua la crescita dei ricoveri...cure a casa… - notiziepiemont : 11014 vaccinazioni anti-Covid (482869) -