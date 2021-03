Covid: Draghi, 'invio segnale fiducia e ringrazio cittadini per disciplina' (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi". Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere'. "ringrazio, ancora una volta, i cittadini per la loro disciplina, la loro infinita pazienza, soprattutto coloro che soffrono le conseguenze anche economiche della pandemia. ringrazio gli studenti, le famiglie e gli insegnanti che sopportano il peso della chiusura delle scuole - rimarca ancora il presidente del Consiglio - ringrazio gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, le forze armate, la Protezione Civile e tanti altri lavoratori in prima linea per la loro incessante opera. Sono anche questi esempi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti unvero di. Anche in noi stessi". Così il premier Mario, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere'. ", ancora una volta, iper la loro, la loro infinita pazienza, soprattutto coloro che soffrono le conseguenze anche economiche della pandemia.gli studenti, le famiglie e gli insegnanti che sopportano il peso della chiusura delle scuole - rimarca ancora il presidente del Consiglio -gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, le forze armate, la Protezione Civile e tanti altri lavoratori in prima linea per la loro incessante opera. Sono anche questi esempi di ...

