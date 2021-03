Covid, ancora 273 casi positivi in Abruzzo, registrati ancora 12 decessi (Di lunedì 8 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 57767* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 273 nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 95 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 48, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1813 (di età compresa tra 71 e 95 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 9 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 5 casi sono riferiti a ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 8 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 57767* ial19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 273 nuovi(di età compresa tra 2 mesi e 95 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratticomunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) Icon età inferiore ai 19 anni sono 48, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovie sale a 1813 (di età compresa tra 71 e 95 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 9 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 5sono riferiti a ...

