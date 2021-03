Corsport | La vittoria contro il Bologna non dice nulla sulle ambizioni del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 marzo 2021) Nonostante la nettadi ieriil, Alessandro Barbanopagine del Corriere dello Sport non è convinto che basti questo a far ripartire ledele riaprire il discorso Champions Sprazzi di grandissimo calcio con la firma di Insigne. Il risveglio di Osimhen, che fa un gol prodigioso, se ne mangia un altro, mache è vivo. Una condizione atletica che, tra recuperi e infortuni, lentamente torna a crescere. Una insormontabile fragilità a centrocampo, che dopo il primo gol non consente di tenere il baricentro alto. Qualche consueta ingenuità in difesa, che costa una rete evitabile. Questo è ilche fa uno scatto oltre la crisi. Ma di fronte non ha il Milan, né la Juve, né la Roma, che affronterà ora in ...