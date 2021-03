Conte incontra Grillo: “Se mi volete, queste sono le mie regole” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tutto è pronto, ormai, per l’avvento di Giuseppe Conte, l’Avvocato del Popolo acclamato come salvatore da un Movimento Cinque Stelle ormai lontanissimo dal suo passato di lotte e rivendicazioni e sempre più asservito alla classe politica. Con i sondaggi in picchiata, figli di scelte incomprensibili agli occhi degli stessi militanti grillini, i vertici pentastellati si sono convinti che l’ex premier sia l’unica carta da giocarsi per evitare una definitiva implosione. E per farlo sono pronti a riscrivere le regole ad personam, così da consegnare a Conte un partito ritagliato su misura. Le trattative sono in dirittura d’arrivo. Conte ha già dato la sua disponibilità a scendere in campo in prima persona, assumendo il ruolo di capo politico del Movimento. Ma, stando a ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 marzo 2021) Tutto è pronto, ormai, per l’avvento di Giuseppe, l’Avvocato del Popolo acclamato come salvatore da un Movimento Cinque Stelle ormai lontanissimo dal suo passato di lotte e rivendicazioni e sempre più asservito alla classe politica. Con i sondaggi in picchiata, figli di scelte incomprensibili agli occhi degli stessi militanti grillini, i vertici pentastellati siconvinti che l’ex premier sia l’unica carta da giocarsi per evitare una definitiva implosione. E per farlopronti a riscrivere lead personam, così da consegnare aun partito ritagliato su misura. Le trattativein dirittura d’arrivo.ha già dato la sua disponibilità a scendere in campo in prima persona, assumendo il ruolo di capo politico del Movimento. Ma, stando a ...

