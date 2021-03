Come sapere se avete vinto la lotteria degli scontrini (Di lunedì 8 marzo 2021) Dall’1 gennaio 2020 parte la lotteria degli scontrini in Italia (foto: Steve Buissinne / Pixabay)Il piano Cashless Italia prosegue e, dopo la consegna dei rimborsi nel piano Cashback di Natale, è vicino anche il momento delle prime estrazioni mensili per la lotteria degli scontrini: il conto alla rovescia per giovedì 11 marzo è già iniziato sul portale approntato dall’Agenzia dogane e monopoli. Partecipano al primo appuntamento con la riffa di Stato 542 milioni di biglietti virtuali generati 17 milioni di acquisti validi, effettuati in modalità elettronica nel mese di febbraio. Sono previsti 10 premi da 100mila euro per chi acquista, altrettanti da 20mila euro per i venditori che hanno emesso lo scontrino vincente. Gli esercenti hanno tempo fino al 1° aprile per adeguare i propri ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) Dall’1 gennaio 2020 parte lain Italia (foto: Steve Buissinne / Pixabay)Il piano Cashless Italia prosegue e, dopo la consegna dei rimborsi nel piano Cashback di Natale, è vicino anche il momento delle prime estrazioni mensili per la: il conto alla rovescia per giovedì 11 marzo è già iniziato sul portale approntato dall’Agenzia dogane e monopoli. Partecipano al primo appuntamento con la riffa di Stato 542 milioni di biglietti virtuali generati 17 milioni di acquisti validi, effettuati in modalità elettronica nel mese di febbraio. Sono previsti 10 premi da 100mila euro per chi acquista, altrettanti da 20mila euro per i venditori che hanno emesso lo scontrino vincente. Gli esercenti hanno tempo fino al 1° aprile per adeguare i propri ...

Advertising

brandobenifei : Altri 45 giorni di carcere per #PatrickZaki, dopo 388 giorni di ingiustizia. Non ha neanche la possibilità di saper… - AnnaMar19130070 : RT @janavel7: @CarloCalenda @CottarelliCPI @Piu_Europa @OGiannino @aledenicola @bendellavedova Però fateci sapere meglio, fornite coordinat… - fransiskalife : @repubblica Bastava leggere Wikipedia e vedere come funziona la monarchia per sapere che non sarebbe stato princi… - fraancescaa00 : RT @ale_dopamina: Volete sapere come terminerà questo pranzo ? Stefano ?? dirà: -Francesco lo adoro -Francesco è un gran figo -Francesco… - Gio_r_gi : RT @ale_dopamina: Volete sapere come terminerà questo pranzo ? Stefano ?? dirà: -Francesco lo adoro -Francesco è un gran figo -Francesco… -