Bus dell'Anm sprofonda in una voragine in via Aniello Falcone al Vomero. Nessun ferito (Di lunedì 8 marzo 2021) Un autobus dell'Anm (Azienda napoletana mobilità) in servizio sulla linea 128 è rimasto bloccato in una buca venutasi a creare sul manto stradale in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero. A riportare l'accaduto è il sindacato Usb. A finire dentro la buca è stata la ruota posteriore destra. Paura tra i passeggeri che sono stati messi in sicurezza grazie all'intervento dell'autista dell'autobus. Nessuna persona è rimasta ferita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

