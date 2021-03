Brumotti aggredito a Firenze | il video a Striscia la Notizia

(Di lunedì 8 marzo 2021) Vittoriolatrasmette le immagini dell’attacco che l’inviato ha subìto la scorsa settimana con la sua troupe. L’inviato del Tg satirico, dal 2017 in missione per liberare le piazze d’Italia dalla droga, stava registrando un servizio nel Parco delle Cascine, la più grande area di spaccio della città, quando è stato accerchiato dai pusher che hanno lanciato pietre contro la troupe di. I disordini sono continuati anche dopo l’intervento della polizia, che ha evitato che la situazione degenerasse. L'articolo proviene da Sbircia laMagazine.

Qui avrebbe cercato di avvicinare degli spacciatori ma è statocon lanci di bottigliette d'acqua.a Ferrara nel 2019 Anche la sua troupe non si è salvata dai poco delicati inviti ......da Antonio Ricci era statoda due spacciatori qualche settimana fa a Brescia, stavolta il brutto episodio si è ripetuto a Firenze. 'I pusher creano una guerriglia urbana contro, la ...Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) andranno in onda le immagini della violenta aggressione subita a Firenze la scorsa settimana da Vittorio Brumotti e la sua troupe. L'inviato del ...Ancora un’aggressione per Vittorio Brumotti (foto), l’inviato del Tg satirico ‘Striscia la notizia’ impegnato in servizi contro lo spaccio di droga in diverse città d’Italia. Dopo il caso di due giorn ...