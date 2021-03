Autocertificazione, quando serve in zona rossa: scarica il modulo in Pdf (Di lunedì 8 marzo 2021) Con il ritorno della zona rossa, torna anche l'Autocertificazione. Il nuovo decreto del presidente del Consiglio, il primo firmato da Mario Draghi, conferma il divieto di spostamenti anche... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 marzo 2021) Con il ritorno della, torna anche l'. Il nuovo decreto del presidente del Consiglio, il primo firmato da Mario Draghi, conferma il divieto di spostamenti anche...

Advertising

MelanyHamilton_ : @Nonha_stata @AdalucDe @jacopo_iacoboni @bravimabasta io ho sempre una querela nella borsa, quando esco. querela, a… - edoardoerre : @gadlernertweet @NFratoianni @matteorenzi Avete gli occhi puntati sui perché, questo tipo di personaggi, stanno in… - giumbolina : @monicanote73 Grazie Monica, mi sale il crimine quando sento dire vabbè chissenefrega faccio l'autocertificazione e… - Quirogiallo : RT @solista_il: @TinaCastrovilli @massimo_boscia @gadlernertweet @matteorenzi Senti fenomeno, io per lavoro a Dubai in questi mesi di chius… - solista_il : @TinaCastrovilli @massimo_boscia @gadlernertweet @matteorenzi Senti fenomeno, io per lavoro a Dubai in questi mesi… -