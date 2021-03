Arrestato a Bari un terrorista che supportò l' attentato al Bataclan

Leggi su agi

(Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Nel suo passato c'era l'azione di supporto agli autori della strage parigina del, nel novembre 2015, nel presente l'azione di proselitismo svolta prima nel Cpr e poi nel carcere di, con il progetto di una fuga in Francia per riprendere contatti con i sodali dell'Isis: Athmane Touami, il 36enne algerino fermato dalla Dda di, faceva parte di una cellula terroristica attualmente operativa e sulla sua pericolosità gli investigatori non hanno dubbi. Così come non ne hanno sul fatto chesia un luogo nevralgico di passaggio dei terroristi, sia perché inserita nella rotta di chi arriva dai Balcani sia perché molto spesso lì arrivano uomini che devono essere espulsi e transitano per il Cpr o che sbarcano da navi che li hanno salvati in mare. Non è un caso che la Dda del capoluogo pugliese abbia ...