All star game | i vincitori della manifestazione

Ad Atalanta si è svolto l'All star game Nba, edizione 2021. L' evento, a causa della pandemia, si è svolto in una sola serata ma non è mancato lo spettacolo da parte delle tante stelle del basket. All star game 2021: cosa è accaduto? Grande prova del team di LeBron James che si è aggiu6il match contro contro il team Durant 170-175, nel corso del quale si è distinto Giannis Antetokounmpo. La stella dei Milwakee Bucks è stato eletto Mvp dell'evento con una prestazione super condita da 35 punti, senza neanche un errore dal campo. Nella gara delle schiacciate ha prevalso Anfernee Simmons, talento di Portland che in finale ha avuto la meglio su su Obi Toppin. Nella gara da tre punti, prestazione maiuscola di Steph Curry che ha prevalso in finale su Mike Conley.

