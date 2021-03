Agnelli parla all'Eca: 'Il calcio è a un bivio'. Poi cita Draghi (Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente della Juventus e dell'Eca Andrea Agnelli è intervenuto in apertura della 25ª Assemblea Generale dell'associazione che riunisce i club europei: " La collaborazione e l'unità ci hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente della Juventus e dell'Eca Andreaè intervenuto in apertura della 25ª Assemblea Generale dell'associazione che riunisce i club europei: " La collaborazione e l'unità ci hanno ...

Advertising

sportli26181512 : #Agnelli parla all'#Eca: 'Il calcio è a un bivio'. Poi cita Draghi: Così il presidente della Juve: 'Ci sono troppe… - Dalla_SerieA : Juve, Agnelli parla all'Eca e cita Draghi: ecco il discorso - - _lasilviaaa : @thevscientist Si, diciamo che in fatto di comunicazioni siamo messi meglio, a volte pure loro insomma, però almeno… - quaranta_vito : @maurobarbessi @FormulaPassion Jhon parla per circostanze di cose. Considerando il momento storico, il nonno sarebb… - AndreaManala : @vincepricolo @binsmaschera @IaniPante_14 Come si può verificare la prescrizione per l’Inter per il 2006 oppure il… -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli parla Agnelli parla all'Eca: 'Il calcio è a un bivio'. Poi cita Draghi Il presidente della Juventus e dell'Eca Andrea Agnelli è intervenuto in apertura della 25ª Assemblea Generale dell'associazione che riunisce i club europei: " La collaborazione e l'unità ci hanno consentito di completare la stagione 2019/2020 e di ...

La mamma dei Måneskin ... la gente purtroppo parla Non sa di che cazzo parla Tu portami dove sto a galla Che qui mi manca l'... Così come è successo: il festival " lo ha sostenuto apertamente Manuel Agnelli in una intervista ...

Juve, Agnelli parla all'Eca e cita Draghi: ecco il discorso Tuttosport Agnelli all'ECA: "Giocatori stressati dal calendario, troppe partite non competitive" (Getty Images) L'interesse comune della collettività dei club e la revisione a un calendario dispersivo e fitto di impegni caratterizzati da una scarsa competitività: questi i contenuti del di ...

Juve, Agnelli parla all'Eca e cita Draghi: ecco il discorso "Ci sono troppe partite non competitive, tanto in Italia quanto in Europa. Bisogna cambiare", le parole del presidente della Juve ...

Il presidente della Juventus e dell'Eca Andreaè intervenuto in apertura della 25ª Assemblea Generale dell'associazione che riunisce i club europei: " La collaborazione e l'unità ci hanno consentito di completare la stagione 2019/2020 e di ...... la gente purtroppoNon sa di che cazzoTu portami dove sto a galla Che qui mi manca l'... Così come è successo: il festival " lo ha sostenuto apertamente Manuelin una intervista ...L'interesse comune della collettività dei club e la revisione a un calendario dispersivo e fitto di impegni caratterizzati da una scarsa competitività: questi i contenuti del di ..."Ci sono troppe partite non competitive, tanto in Italia quanto in Europa. Bisogna cambiare", le parole del presidente della Juve ...